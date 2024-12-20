Suriye'nin yeni bayrağı Türkiye'de de üretiliyor: Şu ana kadar 1 milyona yakın bayrak imalatı yaptık

"24 SAAT PERSONELLERİMİZ SURİYE BAYRAĞINI ÜRETMEYE DEVAM EDİYOR"





Bağcılar'da Bayrak Üretim Firması bulunan Mehmet Eren, "7 Aralık'ta Şam'ın yıkılışından sonra ciddi bir talep olmaya başladı. Biz şu ana kadar yaklaşık 1 milyona yakın bayrak imalatı yaptık. İrili ufaklı 50x75, 30x45 boyutlarında bayraklar, sallanabilir boyutlarda ve atkılar ürettik. Devam ediyor şu anda siparişlerimiz. Bizim bünyemizde yaklaşık günlük 200 bin bayrak basabilecek kapasitemiz var. Yoğun bir tempoyla gece gündüz çalışıyoruz. Türkiye'de Suriyeli arkadaşlarımız kendi ülkelerine göndermek üzere bayrak siparişlerini, atkı siparişlerini geçmeye başladılar. Tabi bunların haricinde yurtdışında birçok ülkeyle de çalışmalarımız devam ediyor. Suriye bayraklarımızı şu an sadece Suriye'ye gönderiyoruz ama gerçekten çok ciddi bir talep var. 30 kişilik bir personelimiz var, 24 saat vardiya şeklinde personellerimiz Suriye bayrağını üretmeye devam ediyor" dedi.