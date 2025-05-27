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Tapu işlemlerinde büyük değişiklik: 81 ilde tapu devirlerinde yeni sistem

Tapu işlemlerinde büyük değişiklik: 81 ilde tapu devirlerinde yeni sistem

15:1627/05/2025, Salı
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli bir düzenlemeye imza attı. Hisseli tapu işlemlerini kolaylaştıran yeni uygulamayla birlikte, mahkemeye gitme zorunluluğu ortadan kalktı. Bu adım sayesinde devir süreçleri hızlanacak, vatandaşlar zaman kaybı yaşamadan işlemlerini tamamlayabilecek. İşte detaylar.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, hisseli tapularla ilgili vatandaşları sevindirecek yeni bir adım attı. 

Bir taşınmazın birden fazla kişi tarafından ortaklaşa sahipliğini belgeleyen hisseli tapularda devri işlemleri uzun yıllardır mahkeme aracılığı ile yapılıyordu.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, mülkiyet devrinde yaşanan uzun mahkeme süreçlerini ortadan kaldıracak yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Hisseli tapularda işlemleri hızlandıracak bu adım, vatandaşlara hem zaman hem de işlem kolaylığı sunuyor.

Mahkemeye gerek kalmayacak

Söz konusu değişiklikle birlikte artık, miras kalan taşınmazlar üzerindeki hisselerin devrinde önemli bir kolaylık sağlayacak.

Mahkeme koridorlarında mirasçılar arasında anlaşmazlık yaşanması durumunda uzadıkça uzayan devir süreci, artık yazılı bir taksim sözleşmesiyle taraflar kendi aralarında anlaşarak devir işlemlerini doğrudan tamamlanabilecek.

Yeni sistemle birlikte, devir süreçlerinde yaşanan yıllarca süren bekleyişler ortadan kalkacak. Bürokratik işlemlerin azalması, hem vatandaşların iş yükünü hafifletecek hem de tapu müdürlüklerinin işlemlerini hızlandıracak. Uygulama, tüm illerde geçerli olacak şekilde devreye alındı.

#tapu
#Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
#hisseli tapu
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