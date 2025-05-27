Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, mülkiyet devrinde yaşanan uzun mahkeme süreçlerini ortadan kaldıracak yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Hisseli tapularda işlemleri hızlandıracak bu adım, vatandaşlara hem zaman hem de işlem kolaylığı sunuyor.