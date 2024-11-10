Tezgahlar coştu, 40 sene önce çıkan balıklar geri döndü: Kilosu 100 liraya da var 300 liraya da

‘HAVALAR SOĞUMAYA BAŞLAYINCA HAMSİ ÇIKMAYA BAŞLAR'





Balıkçı Gökmen Aydın balık fiyatlarının uygun olduğunu ifade ederek “Palamut yavaş yavaş azalmaya, kaybolmaya gidiyor. 2 aydır vatandaş palamut yiyor. Palamut göç hayvanı, kaybolup gidecek. Şu anki duruma göre hamsi bol. Kilosu 100-150 lira. Kayıklar, Hopa'dan Samsun'a kadar gidiyor. Kayıkçılar bazen bol, bazen az tutuyor. Şu an Araklı Sürmene arasında hamsi var, kayıklar da orda. Fiyatları da normal gidiyor. Kim ne derse desin balık ucuz. Palamut 50-70 liralara kadar düştü. Bu sene hamsi fena değil gibi duruyor. İnşallah bundan sonra da bol çıkar da vatandaş yer. Havalar soğumaya başlayınca hamsi çıkmaya başlar” diye konuştu.