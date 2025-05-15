Togg T10F fiyatı belli oldu! Sıfır faiz fırsatı dikkat çekti: Kura yok hızlı olan alacak

Togg T10F, yerli ve milli otomobil serüveninde ezber bozan bir dönem başlatıyor! Kura ya da çekiliş olmadan, en hızlı siparişi veren araca sahip olacak. İlk gelen alır sistemiyle sunulacak bu modelde, hız fark yaratacak. Peki, Togg'un yeni, sedan modelinin fiyatı ne kadar olacak? Togg T10F’in fiyatı belli oldu! Sosyal medyada hızla yayılan 'sıfır faizli kredi imkânı' haberleri büyük dikkat çekti. İşte tüm detaylar...

1 /9 Togg T10F için geri sayım başladı! Kura yok, çekiliş yok; hız kazandıracak! Hayalini kurduğunuz yerli otomobile sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!"

2 /9 Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg, SUV modeli T10X’in ardından sedan segmentindeki ilk aracı T10F’i otomobil tutkunlarıyla buluşturmaya hazırlanıyor.

3 /9 2025 yılının ikinci yarısında satışa sunulması beklenen T10F, meraklılarını şimdiden heyecanlandırdı.

4 /9 Togg T10F’in fiyatı belli oldu

Sosyal medyada dolaşan bilgilere göre, Togg T10F’in başlangıç fiyatı 1 milyon 640 bin TL olarak listelendi. Bu rakam, seçilecek donanım ve ek özelliklere göre değişiklik gösterebilecek.

5 /9 T10X’te olduğu gibi, T10F modelinde de avantajlı finansman seçenekleri sunulacak. Öyle ki, cebinizde bir Tofaş parası varsa, bunu peşinat olarak değerlendirip krediyle Togg T10F sahibi olabileceksiniz.

6 /9 Kura yok, hızlı olan alacak!

T10F modelinin satış süreci, Tesla Model Y Juniper’daki gibi online platform üzerinden gerçekleşecek. Kura ya da çekiliş olmadan, siparişi en hızlı verenler araca sahip olabilecek. Yani hız, bu sefer gerçekten kazandıracak!

7 /9 T10X’in başarısı, T10F’e ilham verdi

SUV segmentinde T10X ile büyük bir başarı yakalayan Togg, 2024 fiyatlarını koruyarak rekabette öne çıktı. Elektrikli araç pazarında geniş yankı uyandıran bu performansın, sedan segmentindeki T10F’te de devam etmesi bekleniyor.



8 /9 Geri sayım başladı

T10F’in yollara çıkmasına aylar kala, geri sayım başlamış durumda. Yerli ve milli otomobil markamız Togg, sadece ülkemizde değil, küresel pazarda da ses getirecek yeni modeliyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Şimdi gözler, T10F’in yollara çıkacağı o büyük güne çevrildi.