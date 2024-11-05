TOGG, Kasım ayı kampanyasında 800 bin TL ve sıfır faiz fırsatıyla dikkat çekti. Özellikleri, donanımı ve tasarımıyla göz dolduran Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, SUV segmenti için oldukça iddialı bir adım attı. TOGG'un Kasım ayı kampanyasıyla birikmiş 400 bin lirası olan vatandaşlar için araç sahibi olma şansı doğarken 800 bin TL için sıfır faiz ve geri ödeme imkanlarındaki kolaylık dikkat çekti. İşte TOGG Kasım ayı kampanyası ve sıfır faiz imkanı ile ilgili tüm detaylar...

1 /10 Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, SUV segmentinde araç almak isteyenleri heyecanlandıran bir kampanya başlattı.



2 /10 Kasım ayı kampanyasını duyurarak, alanında sunduğu yenilikçi çözümlerle dikkat çeken TOGG, tüketicileri cezbeden kampanyanın detaylarını yayınladı.



3 /10 Kasım ayında geçerli olacak bu kampanya ile T10X modeli satın alanlar, 800 bin TL'ye varan bir finansman desteğinden faydalanabilecek.



4 /10 Birikmiş 400 bin lirası olan vatandaşlar için TOGG araç sahibi olma şansı doğarken geri ödeme imkanlarında kolaylık sağlanacak.



5 /10 TOGG Kasım ayı kampanyasının detayları neler?

TOGG, 2024 Kasım ayında yeni bir kampanya başlattığını duyurarak 800 bin TL kredi imkanı olduğu resmen açıklandı.



6 /10 Sıfır faiz detayı dikkat çekti

'T10X alırken de kullanırken de avantajlı' olarak aktarılan kampanyada, 800 bin TL kredi olduğu yazıldı. Ayrıca tüm renklerde geçerli kasım finansman desteği olarak duyuruldu. Ek olarak yüzde 0 faiz, 12 ay olarak belirtildi. Bunun yanı sıra yüzde 2.29 faiz 30 ay olarak açıklandı.

7 /10 Kampanyanın limitli adetle sınırlı olduğu duyurulurken, yalnızca T10X V2 için geçerli olduğu aktarıldı.



8 /10 Öte yandan T10X V1'de 400 bin TL kredi yüzde 0 faiz, 12 ay vade ya da yüzde 2.29 faiz, 30 ay vade ile sahip olabilmek için 'Trumore' uygulamasının indirilmesi önerildi.



9 /10 TOGG Kasım ayı fiyat listesi - TOGG T10X SUV Versiyonu: V1 RWD Standart Menzil Fiyatı: 1.432.600 TL Versiyonu: V1 RWD Uzun Menzil Fiyatı: 1.673.000 TL Versiyonu: V2 RWD Uzun Menzil Fiyatı: 1.823.000 TL









