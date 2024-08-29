Türkiye Petrolleri Van'da petrol arama çalışması yürütüyor

TPAO'nun Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün izniyle sondaj çalışması ruhsatını aldığını belirten Türkmenoğlu, şunları kaydetti:





"Bölgede hummalı bir çalışma yürütülüyor. Beton dökme, yol ve zemin çalışmaları yapıldı. 1800'lü yılların sonu ile 1900'lü yılların başında burada yaşayanların günde 2 bin litre petrol çıkardığını biliyoruz. Elimizde 1915'te buraya gelen Rusların, açtıkları kuyuda araçlarının yakıt ihtiyacını karşıladığına dair belgeler var. İlgili kurumlarımız bu belgeler ışığında çalışma başlattı. Bugün Gabar, Cudi ve Kato dağlarında petrol çıkarılıyor. Burada da ilk adımı attık. Kasım ayında buraya 200 tonluk bir kule dikilecek ve yerin 1500 metre derinliğine kadar inilecek."