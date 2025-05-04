Türkiye'de havacılık alanında bir ilk: Öğrenciler uçaklarda kör inişi engelleyen yerli kit geliştirdi

‘TÜRKİYE'DE HAVACILIK ALANINDA BİR İLK'

Yılmaz, “Havacılıkta bu sebeple bir kaç tane kaza meydana geldiğini araştırıp gördük. Günümüzde de bununla ilgili alternatif çözümler bulunuyor. Ancak biz yenilikçi ve geri dönüştürülebilir bir çözüm bularak bunların önüne temelli geçmeyi amaçlıyoruz. Bizim projemiz Türkiye'de havacılık anlamında bir ilktir. Biz projemizi kendi laboratuvarımızda yerli ve milli imkanlarla kendimiz geliştirdik” dedi.