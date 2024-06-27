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Ekonomi

Türkiye'de yılın otomobilini 'yapay zeka' belirledi: En yüksek puanları bakın hangi araçlar aldı! İlk sırada Togg var

11:26 - 27/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 12:14 - 27/06/2024 Perşembe
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Otomotiv Gazetecileri Derneği üyelerinin oyları sonucunda "Türkiye'de Yılın Otomobili" seçilen Togg T10X, yapay zeka uygulması ChatGPT tarafından aynı kriterlerle yapılan değerlendirmede de "Türkiye'de Yılın Otomobili" seçildi.

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"Türkiye'nin Otomobil Oscarı" olarak adlandırılan "Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasının kazananı, önceki gece Rahmi Koç Müzesi'nde düzenlenen törenle açıklandı.

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Otomotiv Gazetecileri Derneğince düzenlenen yarışmada Togg T10X, 2 bin 630 puan alarak, finale kalan 7 otomobil arasında birinci oldu.

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"Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasının ilk etabında, 28 aday otomobil arasından jüri üyelerinin oylarıyla en fazla puan alan BMW 5 Serisi, Chery Tiggo 8 Pro, Hyundai Ioniq 6, Mercedes-Benz E Serisi, Renault Austral, Togg T10X, Toyota C-HR Hybrid finalde yer almaya hak kazandı.

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Finale kalan modeller "tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı" açısından sınavdan geçirildi.

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Toplamda 63 OGD üyesinin oy verdiği yarışmada, Togg T10X 2 bin 630, Renault Austral 2 bin 550, Toyota C-HR Hybrid 2 bin 340, Hyundai Ioniq 6 modeli 2 bin 150, Chery Tiggo 8 Pro 2 bin 120, BMW 5 Serisi 2 bin 70" ve Mercedes-Benz E Serisi 1890 puan aldı.

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Yapay zeka oylama yaptı


"Türkiye'de Yılın Otomobili" seçimini aynı kriterleri kullanarak yapay zeka uygulaması ChatGPT'ye de yaptırdı.

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Yapay zekaya verilen komutta, yarışmanın kuralları gereği toplamda 250 puanı 7 finalist araca dağıtması gerektiği, bir araca en fazla 100 puan ve en az 10 puan verilebileceği bilgisi işlendi. Ayrıca favori araca verilebilecek en yüksek puanın 100 olabileceği de belirtildi.

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En yüksek puanı Togg T10X aldı


Yapay zekanın değerlendirmesi sonucunda, Togg T10X, 100 tam puan olarak birinci oldu. 

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Togg'un ardından Hyundai Ioniq 6 modeli 50 puanla ikinci,

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Renault Austral 40 puanla üçüncü oldu.

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Toyota C-HR 30 puan alırken, 

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Mercedes-Benz E Serisi 20 puan, 

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BMW 5 Serisi 10 puan,

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Chery Tiggo 8 Pro da 10 puan aldı.

#Togg T10X
#ChatGPT
#Renault Austral
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