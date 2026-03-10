Türkiye'den 2 milyon 692 bin dolarlık hamsi ihracatı: En fazla Ukrayna en az Katar ve Gürcistan aldı

En az hamsi ihracatı yapılan ülkeler ise Katar, Gürcistan ve Azerbaycan-Nahçıvan oldu. Katar’a 300 kilogram karşılığında bin 380 dolar, Gürcistan’a 349 kilogram karşılığında 4 bin 370 dolar, Azerbaycan-Nahçıvan’a ise 494 kilogram karşılığında 2 bin 613 dolar değerinde hamsi ihraç edildi.





Öte yandan, Trabzon’dan da yılın ilk iki ayında 3 ülkeye hamsi ihracatı gerçekleştirildi. Trabzon’dan yapılan ihracatta 197 bin 603 kilogram hamsi karşılığında 183 bin 128 dolar gelir elde edildi. Geçen yılın aynı döneminde ise 36 bin 175 kilogram hamsi ihracatından 139 bin 6 dolar döviz girdisi sağlanmıştı. Trabzon’dan hamsi ihracatı ise Ukrayna, Birleşik Krallık ve Birleşik Arap Emirliklerine gerçekleşti.