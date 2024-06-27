Toyota otomobil üreticisi, Türkiye'deki birçok vatandaşın dikkatini Yenilenen Corolla ve Cross Hybrid SUV modeli ile çekiyor. Ayrıca açıklanan Toyota fiyat listesi incelendiğinde, Yenilenen Corolla modelinin bazı Fiat Egea Sedan Easy donanım versiyonlarından ucuz olduğu görüldü. Bunun yanı sıra Cross Hybrid SUV otomobil modelinde çeşitli indirimler bulunuyor.
Toyota ve Fiat otomotiv firması, Türkiye'deki pek çok vatandaşın dikkatini uygun fiyatlı otomobil modelleri ile çekebiliyor. Ayrıca bu noktada Fiat'ın Egea modeli, Toyota'nın ise Corolla modeli birçok sürücünün ilgi odağı olabiliyor.
Öte yandan açıklanan güncel Toyota ve Fiat otomobil üreticisinin fiyat listesi incelendiğinde, Yenilenen Corolla modelinin bazı Egea Sedan Easy donanım versiyonlarından ucuz olduğu gözlemlendi.
FİAT EGEA'DAN BİLE UCUZ TOYOTA COROLLA OTOMOBİL FIRSATI
Fiat otomobil üreticisi, Egea Sedan modeli ile Türkiye'deki birçok vatandaşın dikkatini çekiyor. Ayrıca Fiat Egea Sedan modeli; Easy, Urban, Lounge ve Limited olmak üzere 4 farklı donanıma ayrılıyor. En düşük fiyatlı donanım ise, Easy olarak ön plana çıkıyor.
Fiat Egea Sedan Easy donanım 1.6 M.Jet 130 HP DCT versiyon otomobil modelinin, kampanyalı olarak 1.305.900 TL'den satışa sunulduğu görüldü. Bunun yanı sıra Toyota Yenilenen Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S versiyon otomobil kampanyalı olarak 1.225.000 TL'den satışa çıkartıldı. Bu noktada Fiat Egea Sedan otomobil modelinden bile ucuz olarak Corolla fırsatı sunulması, Toyota gemileri yaktı bile dedirtebiliyor.
Öte yandan Cross Hybrid SUV otomobil modelinde; 176.500 TL, 181.500 TL, 197,500 TL, 212.000 TL ve 213.500 TL olmak üzere çeşitli indirimler bulunuyor. Ayrıca Fiat Egea Sedan Easy donanım, Toyota Yenilenen Corolla ve Cross Hybrid SUV otomobil modelinin 27 Haziran 2024 tarihli fiyat listesi aşağıda yer alıyor.
FİAT EGEA SEDAN EASY DONANIM 2024 MODEL YILI FİYAT LİSTESİ
Versiyonu: 1.4 Fire 95 HP. Şanzıman Tipi: Manuel. Yakıt Tipi: Benzinli. Fiyatı: 1.007.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 969.900 TL.
Versiyonu: 1.3 M.Jet 95 HP. Şanzıman Tipi: Manuel. Yakıt Tipi: Dizel. Fiyatı: 1.185.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.143.900 TL.
Versiyonu: 1.6 M.Jet 130 HP DCT. Şanzıman Tipi: Otomatik. Yakıt Tipi: Dizel. Fiyatı: 1.353.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.305.900 TL.
Versiyonu: 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT. Şanzıman Tipi: Otomatik. Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli. Fiyatı: 1.447.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.437.900 TL.
TOYOTA YENİLENEN COROLLA SEDAN 2024 MODEL YILI FİYAT LİSTESİ
Versiyonu: 1.5 Vision Plus Multidrive S. Fiyatı: 1.346.500 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.225.000 TL.
Versiyonu: 1.5 Dream Multidrive S. Fiyatı: 1.429.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.364.000 TL.
Versiyonu: 1.5 Dream X-Pack Multidrive S. Fiyatı: 1.512.500 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.447.500 TL.
Versiyonu: 1.5 Flame X-Pack Multidrive S. Fiyatı: 1.615.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.550.000 TL.
Versiyonu: 1.5 Passion X-Pack Multidrive S. Fiyatı: 1.727.500 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.662.500 TL.
COROLLA CROSS HYBRİD SUV 2024 MODEL YILI FİYAT LİSTESİ
Versiyonu: 1.8 Hybrid Flame e-CVT. Fiyatı: 1.926.500 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.750.000 TL.
Versiyonu: 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT. Fiyatı: 1.981.500 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.800.000 TL.
Versiyonu: 1.8 Hybrid Passion e-CVT. Fiyatı: 2.157.500 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.960.000 TL.
Versiyonu: 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT. Fiyatı: 2.307.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.095.000 TL.
Versiyonu: 1.8 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT. Fiyatı: 2.338.500 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.125.000 TL.