FİAT EGEA'DAN BİLE UCUZ TOYOTA COROLLA OTOMOBİL FIRSATI





Fiat otomobil üreticisi, Egea Sedan modeli ile Türkiye'deki birçok vatandaşın dikkatini çekiyor. Ayrıca Fiat Egea Sedan modeli; Easy, Urban, Lounge ve Limited olmak üzere 4 farklı donanıma ayrılıyor. En düşük fiyatlı donanım ise, Easy olarak ön plana çıkıyor.