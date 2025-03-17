Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Savunma Sanayi
ANKA III yeni kabiliyetler kazanmaya devam ediyor: ASELSAN'ın LGK-82 mühimmatıyla hedefe tam isabet

ANKA III yeni kabiliyetler kazanmaya devam ediyor: ASELSAN'ın LGK-82 mühimmatıyla hedefe tam isabet

Halil Akkoç
Halil Akkoç
13:4917/03/2025, Pazartesi
G: 17/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA III insansız hava aracı, ASELSAN'ın LGK-82 mühimmatını ateşleyerek hedefi başarıyla vurdu.

ANKA III yeni kabiliyetler kazanmaya devam ediyor. 

ANKA III bu kez ASELSAN'ın LGK-82 mühimmatını ateşleyerek hedefi başarıyla vurdu. 

TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından görüntüler de paylaşıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:


"ANKA III’ün ASELSAN'ın geliştirdiği LGK-82 mühimmatını başarıyla ateşlemesi, havadaki etkinliğimizi bir üst seviyeye taşıyor. Bu önemli kabiliyet kazanımı, milli mühendislik gücümüzün ve savunma sanayiimizdeki kararlı ilerleyişimizin somut bir göstergesidir.

Başta ASELSAN ve TUSAŞ olmak üzere, projede emeği geçen tüm mühendislerimizi, teknik ekiplerimizi ve alt yüklenicilerimizi yürekten kutluyorum. Her yeni başarı, bağımsız ve güçlü Türkiye yolunda attığımız adımları daha da perçinliyor." 

#ANKA 3
#TUSAŞ
#ASELSAN

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AUZEF bahar dönemi sınavı takvimi İstanbul Üniversitesi tarafından açıklandı: İşte bahar dönemi vize, final, telafi ve mezuniyet üç ders sınav tarihleri