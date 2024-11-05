Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un 'Ayder' rengi Rize'de tanıtılıyor

"​​​Ayder" renginin çok güzel olduğunu ifade eden Yıldız, "İnternette bazı fotoğraflarda koyu, bazılarında açık görünüyordu ama yanına gelince çok daha güzel bir renk olduğunu gördük. Düşünenlere tavsiye ederim. Düşünenler fazla düşünmesin, alsın." diye konuştu.