Ülkeler almak için sıraya girdi: Yangına dayanıklı kablolar 52 ülkeye ihraç ediliyor

Yaklaşık 20 yıldır yanmaz kablo üretiliyor





Firmanın kuruluşundan kısa bir süre sonra yangına dayanıklı kablo üretimine başladıklarını dile getiren Güler, şöyle devam etti:





"2006 yılından itibaren tescilli markamız FireKab ile hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlara bu alandaki ürünlerimizi sunmaktayız. Zaman içinde mevzuat değişiklikleri ve artan pazar talepleri doğrultusunda tüm ürün gruplarımızın yangına dayanıklı versiyonlarını geliştirerek hem üretim kapasitemizi artırdık hem de ürün gamımızı genişlettik.





Bu kablolar özellikle inşaat, AVM, okul, hastane ve konut projelerinden yoğun olarak kullanılıyor. Petrokimya ve termik santrallerde de kablo kullanımı mevcuttur. Bunların dışında tüneller, metro hatları demir yolu projelerinde kullanılıyor."