Van'da nevruz tatilinde otellerin doluluk oranı yüzde 40'larda kaldı

Demirhan, Van'ın geçim kaynağının geçmiş yıllarda hayvancılıkken şu an turizm olduğunu söyleyerek, "Turizmi daha çok ilerletmemiz gerekirken, bununla ilgili yapılan çalışmalar yeterli olmuyor. Van'ın cazibe merkezi olması için turizme yönelik yatırımların daha çok olması gerekir. Tahran-Van arası tren seferleri 9 Mart'ta başladı. Fakat bu yaklaşık 36 saat süren bir yolculuk. Ne kadar verimli olur, o da tartışılır ama uçak seferleri mutlaka başlatılmalı. Sadece Van-Tahran arası değil, Van-Erbil arası da seferber başlatılmalı. Van'dan İstanbul-Ankara ve Antalya uçuşları da eskiye nazaran düştü. Daha önce günlük 20'den fazla uçuş yapılırken, şu an 11 sefer yapılıyor. Bu da turizm için çok kötü. İlimizdeki uçak seferlerinin artırılması gerekir" diye konuştu. (DHA)







