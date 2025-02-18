Yatırımcılar dikkat: Altın yükselirken Elon Musk’tan dikkat çeken paylaşım

ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk, X platformundaki paylaşımıyla, 147 milyon onsluk altın barındıran Fort Knox’taki rezervin denetlenebileceğine dair dikkat çeken bir mesaj verdi.
ABD'de Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başındaki milyarder Elon Musk, değerli metallerin depolandığı Fort Knox'ta altın rezervlerini denetleyebileceklerinin sinyalini verdi.
Elon Musk, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, “Fort Knox’ta altın arayışı” ifadelerini kullandı.
Musk, Utah Senatörü Mike Lee’nin, Kentucky’de bulunan Fort Knox’a girişinin engellendiğine dair paylaşımını alıntılayarak, “Fort Knox’taki altının çalınmadığını kim doğruluyor? Belki hala oradadır, belki de değildir.
O altın Amerikan halkına ait ve yerinde olup olmadığını bilmek istiyoruz." yorumunda bulundu.
Ayrıca, Fort Knox’un canlı video turunun yapılmasının ilginç olacağını belirten Musk’a, Kentucky Senatörü Rand Paul da hafta sonu Fort Knox’taki altın rezervlerini inceleme çağrısında bulundu.
ABD Hazine Bakanlığı’na göre, ziyaretçilere kapalı olan Fort Knox, değerli metal rezervlerinin saklandığı kritik noktalardan biri.
Burada, ABD Hazinesi’nin depoladığı altının neredeyse yarısının bulunduğu ve toplamda 147,3 milyon ons altın rezervi olduğu belirtiliyor.