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İstanbullu dikkat! Valilik sağanak için uyarı yaptı: Akşama kadar etkili olacak

İstanbullu dikkat! Valilik sağanak için uyarı yaptı: Akşama kadar etkili olacak

21:4620/09/2024, Cuma
G: 20/09/2024, Cuma
Yeni Şafak
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İstanbul Valiliği, şehir genelinde sağanak yağışlarının etkili olacağını bildirip vatandaşları önlem almaları konusunda uyardı. Yağışların yarın akşam saatlerine kadar etkili olacağı ifade edildi. Peki 21 Eylül 2024'te hava durumu nasıl olacak? İşte il il detaylar...

İstanbul Valiliği, kentte etkili olması beklenen sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.


Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin değerlendirmelerine yer verildi.

Bu akşam batı ilçelerinden başlayarak zamanla İstanbul'da yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtilen açıklamada, "Yarın akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak etkili olması beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadesi kullanıldı.

Peki 21 Eylül 2024'te hava durumu nasıl olacak? İşte il il detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre; 5 günlük ülke geneli hava durumu.

#İstanbul
#Yağmur
#Hava Durumu

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