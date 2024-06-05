350 tonluk pres parmaklarını kopardı: Ayak parmakları eline dikildi

İlk ameliyattan sonra bu operasyonu söylediler. Ben de kabul ederek nakil oldum. Olmaz diye düşünürken eskisi gibi her şeyi kendim yapabiliyorum. Bir ağrım falan yok, ağırlık kaldırabiliyorum, yazı yazabiliyorum. Şuan her şey kontrol altında. Her şeye rağmen umudunuzu yitirmeyin.





İyi bir hocayla normale dönebilir. Ben memnumum halimden, bu kadar toplanacağını tahmin etmiyordum. Ben daha kötüsünü bekliyordum açıkçası ama şuan her istediğimi yapabiliyorum” dedi.



