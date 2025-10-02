55 yıldır antika radyo tamiri yapıyor: Radyolara yeniden ses vermek çok mutlu ediyor

Atölyesinde 70-75 yıllık antika radyoların bulunduğunu belirten Yılmaz, "Bu işe başladığımda 15 yaşındaydım ve o zaman televizyon yoktu, radyolar vardı. Sonradan televizyon çıkınca, bir dönem radyonun yanı sıra televizyon tamiri de yaptım. O zamanların radyoları, şimdi antika oldu. Şu an bu radyolardan anlayan, tamir edebilen kişi sayısı oldukça az. 1950'lerde üretilen bu radyolar, günümüzde aile yadigarı olarak evlerde bulunduruluyor. Lambalı radyo dediğimiz bu modeller zaten çok nadir bulunuyor. Yıllar içinde bakımsız kaldığı için çalışmayanları ise bana getiriyorlar, tamirini ve bakımını yapıyorum. Uzun yıllardır bu işi yaptığım için elimde çok sayıda yedek parça var. Bu radyolara yeniden ses vermek beni de çok mutlu ediyor” diye konuştu.