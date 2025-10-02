Yeni Şafak
55 yıldır antika radyo tamiri yapıyor: Radyolara yeniden ses vermek çok mutlu ediyor

11:282/10/2025, الخميس
DHA
Ordu'da atölyesinde antika radyo ve pikap tamir eden Namık Yılmaz (70), çırak olarak başladığı mesleğine 55 yıldır devam ediyor. Artık insanların internetten müzik dinlediğini belirten Yılmaz, antika radyoları sevdiğini söyleyerek, "Bu radyolara yeniden ses vermek beni de çok mutlu ediyor" dedi.

Altınordu ilçesinde yaşayan Namık Yılmaz, 1970’de iki ağabeyinin yanında çırak olarak başladığı radyo tamirciliğine 55 yıldır aralıksız devam ediyor.

Atölyesinde 70-75 yıllık antika radyoların bulunduğunu belirten Yılmaz, "Bu işe başladığımda 15 yaşındaydım ve o zaman televizyon yoktu, radyolar vardı. Sonradan televizyon çıkınca, bir dönem radyonun yanı sıra televizyon tamiri de yaptım. O zamanların radyoları, şimdi antika oldu. Şu an bu radyolardan anlayan, tamir edebilen kişi sayısı oldukça az. 1950'lerde üretilen bu radyolar, günümüzde aile yadigarı olarak evlerde bulunduruluyor. Lambalı radyo dediğimiz bu modeller zaten çok nadir bulunuyor. Yıllar içinde bakımsız kaldığı için çalışmayanları ise bana getiriyorlar, tamirini ve bakımını yapıyorum. Uzun yıllardır bu işi yaptığım için elimde çok sayıda yedek parça var. Bu radyolara yeniden ses vermek beni de çok mutlu ediyor” diye konuştu.

"ÇIRAK BULAMIYORUM"


Radyo ve pikap kültürünün zamana yenik düştüğünü belirten Yılmaz, "İnsanlar artık internet üzerinden müzik dinliyor. İstediği müziği veya şarkıyı cep telefonuna indirip, dinliyor. Radyo ve pikaplar ise bir köşede antika olarak, süs eşyası amaçlı tutuluyor. Radyo ve pikap kültürü yok oldu desek yalan olmaz. Özellikle genç nesil, bunların ne olduğunu bile bilmiyor. Her şey zamanla değişiyor. Mesleğin son temsilcilerinden biriyim. Bu işi öğretecek çırak bulamıyorum. Gelecekte radyo ve pikap tamiri yapan usta bulmak oldukça zor olacak. Çünkü gençlere bilgi ve tecrübelerimizi aktaramıyoruz" dedi.

