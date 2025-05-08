500 Kiloluk Kapsül Hâlâ Tehdit Ediyor





NASA verilerine göre Kosmos 482 zamanla dört parçaya ayrıldı. Bu parçalardan ikisi atmosferde yanarken, kalan ikisi yörüngede kalmaya devam etti. Özellikle titanyumdan üretilmiş yakıt tankları gibi yanmaya dirençli bileşenler nedeniyle, yaklaşık 500 kilogramlık bir kütle hâlâ düşüş rotasında bulunuyor.



