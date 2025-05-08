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8-14 Mayıs tarihlerine dikkat, Türkiye'ye düşebilir: Yarım tonluk uzay kapsülü saatte 242 kilometrelik bir hızla yeryüzüne çakılacak

8-14 Mayıs tarihlerine dikkat, Türkiye'ye düşebilir: Yarım tonluk uzay kapsülü saatte 242 kilometrelik bir hızla yeryüzüne çakılacak

10:088/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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<p>8-14 Mayıs tarihlerine dikkat, Kosmos 482 düşüşe geçti...1972'de Sovyetler tarafından Venüs’e gönderilmek istenen ancak başarısız bir fırlatma sonucu yörüngede mahsur kalan 500 kiloluk uzay kapsülü Kosmos 482, 53 yıl sonra Dünya’ya düşmeye hazırlanıyor. Uzmanlara göre kapsül 8-14 Mayıs tarihleri arasında atmosfere girecek ve Türkiye dahil birçok ülke risk altında.</p>
8-14 Mayıs tarihlerine dikkat, Kosmos 482 düşüşe geçti...1972'de Sovyetler tarafından Venüs’e gönderilmek istenen ancak başarısız bir fırlatma sonucu yörüngede mahsur kalan 500 kiloluk uzay kapsülü Kosmos 482, 53 yıl sonra Dünya’ya düşmeye hazırlanıyor. Uzmanlara göre kapsül 8-14 Mayıs tarihleri arasında atmosfere girecek ve Türkiye dahil birçok ülke risk altında.

Soğuk savaş döneminden kalma Sovyet uzay aracı "Kosmos 482" 53 yıl sonra Dünya'ya düşüyor. 1972 yılında Venüs'e gitmek üzere fırlatılan ancak ateşleme arızası nedeniyle dünya yörüngesinden bir türlü ayrılamayan 500 kilogram ağırlığındaki uzay kapsülü, yarım asırdan uzun süre yörüngede sürüklendi. Uzmanlar uzay aracının 8-14 Mayıs tarihleri aralığında dünyaya düşeceğini ve bu düşüşün Türkiye, Mısır, Suriye, Azerbaycan civarında bir noktaya isabet edeceğini öngörüyor.

SAATTE 242 KM HIZLA DÜŞÜYOR


Yarım ton ağırlığındaki Kosmos 482 uzay aracı yapılan hesaplamalara göre 8-14 Mayıs tarihleri aralığında dünyaya düşecek. Öte yandan uzmanlar modülün saatte 242 kilometre hızla yere düşmesi ve birkaç yüz gram TNT patlaması kadar bir enerji patlaması yapacağını düşünüyor. Dahası, Türkiye'nin de aralarında olduğu bazı ülkeler risk altında…

Yarım Asırlık Bir Görev Hatası


1972 yılında Sovyetler Birliği tarafından Baykonur Uzay Üssü’nden Venüs’e doğru fırlatılan Kosmos 482, o dönemler ABD ile süren uzay rekabetinin bir parçasıydı. Ancak fırlatmanın ikinci aşamasında yaşanan teknik bir arıza, uzay aracının planlanan rotadan sapmasına yol açtı. Ana roket motoruna bağlı ek güç bloğu devreye girmeyince, kapsül yörüngeyi terk edemedi ve Dünya çevresinde kontrolsüz şekilde sürüklenmeye başladı.

500 Kiloluk Kapsül Hâlâ Tehdit Ediyor


NASA verilerine göre Kosmos 482 zamanla dört parçaya ayrıldı. Bu parçalardan ikisi atmosferde yanarken, kalan ikisi yörüngede kalmaya devam etti. Özellikle titanyumdan üretilmiş yakıt tankları gibi yanmaya dirençli bileşenler nedeniyle, yaklaşık 500 kilogramlık bir kütle hâlâ düşüş rotasında bulunuyor.


Popüler bir uzay gözlem kanalı yöneticisi Georgi Trişkin, modülün bazı parçalarının daha önce Yeni Zelanda'ya düştüğünü hatırlatarak, bu tür materyallerin atmosfere dayanıklı olduğunu vurguluyor.

Düşüş Hızı ve Enerji Patlaması Endişelendiriyor


Uzmanların tahminlerine göre kapsülün 8 ila 14 Mayıs tarihleri arasında atmosfere girmesi bekleniyor. Düşüş sırasında saatte yaklaşık 242 kilometrelik bir hıza ulaşacağı tahmin ediliyor.

Bu da birkaç yüz gramlık TNT patlaması kadar bir kinetik enerji açığa çıkacağı anlamına geliyor. Patlamanın etkisi sınırlı olsa da, modülün yerleşim bölgelerine düşmesi ciddi güvenlik riski oluşturabilir.

Türkiye Risk Altında


Rus uzmanlar ve çeşitli uydu takip merkezlerinden alınan verilere göre, modülün düşeceği bölgeler arasında Türkiye, Mısır, Suriye ve Azerbaycan bulunuyor.

Türkiye’nin de aralarında olduğu bu ülkeler için düşüş noktaları hâlâ netleşmese de uzmanlar, acil durum planlarının gözden geçirilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Kosmos Serisi: Başarısız Görevlerin Adı


Sovyetler Birliği, uzay yarışında başarısız sonuçlanan görevleri genellikle "Kosmos" adı altında sınıflandırıyordu.


Sayısız başarısız fırlatma ve test aracına bu isim verildi. Kosmos 482 de bu serinin dikkat çeken örneklerinden biri olarak kayıtlara geçmişti.

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