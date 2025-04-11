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91 yaşındaki yaşlı kadın alevlerin arasından son anda kurtarıldı

91 yaşındaki yaşlı kadın alevlerin arasından son anda kurtarıldı

22:0811/04/2025, Cuma
IHA
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde tek katlı bir evde yangın çıktı. 91 yaşındaki kadın, alevlerin arasından son anda vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Çınarlı Mahallesi, Hasret Sokak ile Yalçın Sokak kesişiminde bulunan evde meydana geldi. 91 yaşındaki Besi Yıldız'ın tek başına bulunduğu evde, tüpten kaynaklanan yangın çıktı. 

Alevler kısa sürede evi sararken, Alzheimer hastası olduğu öğrenilen yaşlı kadın, komşuları tarafından kurtarıldı.

 İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis, elektrik ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından alevlerin arasından çıkartılan Besi Yıldız'a sağlık ekipleri ilk müdahalesini ambulans içinde gerçekleştirdi. 

Yıldız'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başlanlığı ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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