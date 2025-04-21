ABD’de bir güvenlik skandalı daha: Gizli belgeler hem aileyle hem de binlerce çalışanla paylaşıldı

Amerika Birleşik Devletleri, ardı arkası kesilmeyen bilgi sızıntılarıyla sarsılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Yemen’e yönelik savaş planlarının konuşulduğu Signal grubuna yanlışlıkla bir dergi editörünün dahil edilmesiyle başlayan kriz, daha da derinleşti. Öyle ki, son olarak Savunma Bakanı Hegseth'in bazı gizli belgeleri ailesiyle paylaştığı ortaya çıkarken Beyaz Saray ise hassas içerikli dökümanları binlerce federal çalışana iletti yönündeki iddiaların odağında…
Geçtiğimiz haftalarda The Atlantic dergisinin editörü Jeffrey Goldberg, Trump yönetimi tarafından yanlışlıkla Yemen'deki savaş planlarının konuşulduğu gizli mesajlaşma zincirine dahil edilmişti.
Goldberg, "Trump yönetimi, yanlışlıkla savaş planlarını mesajla bana gönderdi" başlığıyla kaleme aldığı yazıda, önce ulusal güvenlik yetkililerinin olduğu Signal grubuna eklendiğini, daha sonra ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in gruba gönderdiği mesajda Yemen'e düzenlenecek saldırılara ilişkin detayların yer aldığını açıklamıştı.
Hegseth ise Goldberg'in hiçbir savaş veya saldırı planını görmediğini savunarak, medyayı aldatmacaları yaymakla eleştirmişti.
HASSAS BİLGİLERİ AİLE GRUBUNDA PAYLAŞTI
ABD kamuoyu bu haberle çalkalanırken yeni bir skandal daha patlak verdi.
Hegseth'in, ABD ordusunun 15 Mart'ta Yemen'de Husilere düzenleyeceği saldırılara ilişkin hassas bilgileri, aralarında eşi, kardeşi ve şahsi avukatının da bulunduğu bir Signal mesajlaşma grubunda paylaştığı iddia edildi.
GİZLİ BİLGİLERİ AİLE GRUBUNA GÖNDERDİ
New York Times (NYT) gazetesinin konu hakkında bilgi sahibi 4 kaynağa dayandırdığı haberinde, Hegseth'in bu grupta paylaştığı Husilere yönelik saldırıda kullanılan "F/A-18 Hornet" tipi uçakların kalkış saatleri gibi bilgilerin, Goldberg'in aynı gün yanlışlıkla eklendiği Signal grubundaki bilgilerle büyük ölçüde örtüştüğü belirtildi.
Kaynaklardan 2'si, Hegseth'in aralarında eşi Jennifer Hegseth, kardeşi Phil Hegseth ve özel avukatı Tim Parlatore'nin de bulunduğu bu grubu, idari işler ve planlamalar için kişisel telefonundan kurduğunu öne sürdü.
Haberde, kardeşi Phil Hegseth ve özel avukatı Parlatore'nin de ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) görevli olduğu ancak her iki ismin de operasyonel detaylara erişim gerekçesinin belirsiz olduğu ifade edildi.
Kaynaklardan biri, Hegseth'in yardımcılarının, Yemen'e yönelik saldırılardan önce Hegseth'i şifreli olsa da güvenli kabul edilmeyen Signal grup sohbetinde bu tür hassas operasyonel detayları paylaşmaması konusunda uyardığını söyledi.
GİZLİ BELGELER FEDERAL ÇALIŞANLARLA PAYLAŞILDI
Bu gelişmelerin üstüne bir skandal daha ABD kamuoyunu sarstı. Washington Post (WP) gazetesi, eski ABD Başkanı Joe Biden ve mevcut ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde yetkililerin, Beyaz Saray'ın gizli sayılabilecek yerleşim planları dahil hassas belgeleri binlerce federal çalışanla paylaştığını duyurdu.
Signal mesajlaşma grubuna dergi editörünün eklenmesinin ardından bu kez de ABD Genel Hizmetler İdaresi'nin (GSA) tüm personeliyle Google Drive klasörü paylaşıldı.
WP'nin incelediği iç kayıtlara göre GSA, geçen hafta şirketin kullandığı veri depolama bulut hizmeti Google Drive'ın denetiminde, çalışanların klasör ayarlarını değiştirdi.
GSA, yaklaşık 11 bin 200 federal personelle yanlışlıkla potansiyel hassas belgeler içeren bir klasör paylaştı.
Klasördeki belgeler arasında Beyaz Saray ziyaretçi merkezi için tasarlanan patlamaya dayanıklı kapı ile Trump döneminde bir basın toplantısına destek veren tedarikçinin banka hesap bilgileri de bulunuyor.
Paylaşılan 15 dosyanın 9'u, "kontrollü sınıflandırılmamış bilgi" olarak işaretlenmiş durumda. Bu dosyalardan en az 10'u için GSA çalışanlarının hem görüntüleme hem de düzenleme yetkisi bulunuyor. Dosya paylaşımının Biden'ın başta olduğu 2021'den, Trump yönetimine kadar devam ettiği hatta geçen hafta bile bir paylaşım yapıldığı aktarılıyor.