ABD'li yetkililer açıkladı: İsrail önümüzdeki aylarda İran'a saldıracak

ABD merkezli Washington Post gazetesine konuşan Amerikalı yetkililer, İsrail’in önümüzdeki 4 ay içinde İran’ın nükleer tesislerine saldırmayı planladığını açıkladı. ABD Genelkurmay İstihbarat Direktörlüğü ve Savunma İstihbarat Ajansı’nın Ocak ayı raporuna dayanan yetkililer, saldırının İran’ın nükleer programını sadece birkaç ay geciktirebileceğini ifade etti.
Washington Post‘a bilgi veren ABD’li yetkililer, Biden yönetiminin son döneminde ve Trump yönetiminin başında hazırlanan istihbarat raporlarına atıfta bulundu.
Hedefte 2 nükleer tesis var
Yetkililer, İsrail’in 2025’in ilk 6 ayında İran’ın Fordow ve Natanz nükleer tesislerine saldıracağını bildirdi. Genelkurmay İstihbarat Direktörlüğü ve Savunma İstihbarat Ajansı’nın Ocak ayı raporu, Ekim ayında İran’ın hava savunma sistemlerini vuran İsrail’in yeni bir saldırıya hazırlandığını belgeledi.
İşte masadaki 2 senaryo
ABD’li yetkililer İsrail’in 2 farklı saldırı planı hazırladığını bildiriyor. İlk senaryoda İsrail uçakları İran hava sahasına girmeden balistik füzeler kullanacak, ikinci planda ise savaş uçakları İran hava sahasına girerek nükleer tesisleri bunker delici bombalarla vuracak.
ABD geçen hafta onayladı
Trump yönetimi geçen hafta bu bombaların İsrail’e satışını onaylamış ve Kongre’ye bildirimde bulunmuştu. ABD her iki senaryoda da İsrail’e yakıt ikmali ve istihbarat desteği verecek.
Trump'ın ekibinde görüş ayrılığı
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz, CBS News’e yaptığı açıklamada İran’ın zayıf durumda olduğunu ve hava savunmasının çöktüğünü ifade etti. Dışişleri Bakanı Marco Rubio da İran'a karşı sert politika uygulanmasını destekliyor. Başkan Yardımcısı JD Vance ve Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard ise askeri seçeneğe karşı çıkıyor. ABD Başkanı Donald Trump ise Fox News’e yaptığı açıklamada İran’la anlaşma yapmayı tercih ettiğini belirtmişti.
İstihbarat kurumlarında sessizlik hakim
İşgalci İsrail hükümeti, CIA ve diğer ABD istihbarat kurumları bu iddialara cevap vermekten kaçınıyor. İran’ın BM Büyükelçisi Saeed Iravani, Trump’ın açıklamalarını uluslararası hukuka aykırı buldu.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes ise Trump’ın İran’ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğini vurguladı.