ABD'li yetkililer açıkladı: İsrail önümüzdeki aylarda İran'a saldıracak

Trump'ın ekibinde görüş ayrılığı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz, CBS News’e yaptığı açıklamada İran’ın zayıf durumda olduğunu ve hava savunmasının çöktüğünü ifade etti. Dışişleri Bakanı Marco Rubio da İran'a karşı sert politika uygulanmasını destekliyor. Başkan Yardımcısı JD Vance ve Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard ise askeri seçeneğe karşı çıkıyor. ABD Başkanı Donald Trump ise Fox News’e yaptığı açıklamada İran’la anlaşma yapmayı tercih ettiğini belirtmişti.