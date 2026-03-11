Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hatay
Antakya’da kızartma makinesinden çıkan yangında dönercide alevler yükseldi

Antakya’da kızartma makinesinden çıkan yangında dönercide alevler yükseldi

23:4411/03/2026, Çarşamba
IHA
Sonraki haber

Hatay’da kızartma makinesinden başlayan yangında dönerci alevlere teslim olarak yandı. Yangın büyümeden kontrol altına alınırken iş yerinde hasar oluştu.

Yangın; Antakya ilçesi Akasya Mahallesi’nde iş yerinde yaşandı. Kızartma makinasından başlayan yangında kısa sürede alevlere yükseldi.

İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, iş yerinde maddi hasar oluştu.

Olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadığı öğrenildi.

#Antakya
#Kızartma makinesi
#Yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan Bayramı Arefe günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Arefe günü okullar ve kamu kurumları, bankalar açık mı? 2026 bayram takvimi