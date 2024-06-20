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Antalya'da nem oranı yüzde 86'yı geçti: Şehrin üzerini sis bulutu kapladı

20:45 - 20/06/2024 Perşembe
IHA

Antalya'da nem oranında ki yüzde 86'lık ani artış nedeniyle hissedilen hava sıcaklığı 35 dereceyi aştı. 29 derece olarak ölçülen deniz suyu sıcaklığı ise hava sıcaklığını aratmadı.

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Kurban Bayramı sürecinde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklığı nem oranındaki ani artış nedeniyle yükseliş gösterdi. 

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Gün içerisinde Antalya kent merkezinde ki en yüksek nem oranı yüzde 86 olarak ölçülürken, meteoroloji verilerine göre 30 derece olan hava sıcaklığı ise 36 derece civarında hissedildi.

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Nem oranında ki ani yükseliş nedeniyle hissedilen hava sıcaklığının artması nedeniyle sıcaktan bunalan Antalyalılar ve turistler kendilerini gölgelik alanlara ve sahile attı.

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Hava 30, deniz 29 derece


Yoğun nem dolayısıyla Antalya'nın giriş noktası olan Kepez Seyir Terası'ndan kent manzarası görülmekte zorlandı. 

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Konyaaltı sahilinin başlangıç noktasında ise benzer bir görüntü vardı. Antalya'yı çevreleyen Beydağlar nem bulutundan dolayı silüet şeklinde görüntülendi.

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Yüksek nem oranı nedeniyle hava sıcaklığının artmasından dolayı asfalt yollardan yükselen sıcak buhar dikkat çekti. Deniz suyu sıcaklığında ise rekor ölçüm yapıldı.

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Hava sıcaklığının 30 derece olarak ölçüldüğü Antalya'da deniz suyu sıcaklığı ölçümü ise 29 derece dolaylarında seyretti.

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#Antalya
#Sıcaklık
#Nem oranı
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