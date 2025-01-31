Antalya 1'inci Sulh Hukuk Mahkemesi, kentin en değerli parkları, kamu binaları, 5 yıldızlı otelleri, spor tesisleri ve 10 bin civarında konutun bulunduğu Meltem ve Bahçelievler mahalleleri ile Konyaaltı Beach Park'ı kapsayan yaklaşık 4 bin dönüm araziyle ilgili Arap Süleyman (Hacı Süleyman), Hacıbekirzade Hacı Mehmet Ağa ve Hazine olmak üzere, 1992 yılında eşit ana hissedar mirasçı olduğuna karar verdi. Antalya Kadastro Mahkemesi de bu karara yönelik arazi tespiti yaptı.