Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Aksaray
'Artistlik yapıyorum' dedi, kraker yiyip polise zor anlar yaşattı

'Artistlik yapıyorum' dedi, kraker yiyip polise zor anlar yaşattı

22:051/10/2025, Çarşamba
G: 1/10/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber

Aksaray’da direksiyon başında alkollü olarak yakalanan sürücü, polisin yarım saat zaman tanımasına rağmen alkolmetreye üflemeyi reddetti. "Artistlik yapıyorum" diyen sürücü, bir yandan kraker yedi, bir yandan da telefonla polis memurlarının görüntülerini kaydedip polislere zor anlar yaşattı. O anlar anbean kameralara yansıdı.

Olay Şamlı Mahallesi 3004 sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir kazaya müdahalede bulunan trafik ekipleri ısrarla yoldan geçmek isteyen 27 ADK 930 plakalı araç sürücünün hareketlerinden şüphelenerek kontrolden geçirmek istedi. Alkollü olduğu öngörülen sürücüyü herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için araçtan indiren polis, Mehmet D. isimli şahsa alkolmetre uzattı.

20 dakika zaman tanınmasına rağmen zaman tanınmadığını ifade ederek alkolmetreye üflemeyi reddeden sürücü, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Görevini yapan polis memurlarına bağırıp elindeki cep telefonuyla memurların görüntüsünü kaydeden sürücü, bir yandan kraker yedi bir yandan da polis ekiplerine bağırdı.

 Alkolmetreye üflemeyi reddettiği için sürücü, asayiş ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Burada yapılan tetkiklerde sürücü 2.79 promil alkollü çıktı. 

Sürücüye alkolmetreye üflememekten 26 bin 558 lira para cezası kesilirken, ayrıca alkollü araç kullanmaktan hakkında adli işlem başlatılarak savcılığa sevk edildi.

#Aksaray
#Alkol
#Artist
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Togg’da Ekim 2025 kampanyası başladı: Togg T10F ve T10X için faizsiz 700 bin TL kredi, 48 ay vadeli finansman