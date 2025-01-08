Asrın felaketinden etkilenen tek ilçeydi: Sivas'taki o bölgenin son hali görüntülendi

Yüklenici firma sorumlusu Ahmet Karaoğlanoğlu, “Sivas'ın Gürün ilçesinde inşasını üstlendiğimiz 79 adet afet konutunun inşası tüm hızıyla devam emektedir. Konut inşaatlarında şu anda yüzde 21'lik kısmı tamamladık. Hava şartları el verdiği sürece de bu şekilde devam edeceğiz. Bir aksilik olmazsa da haziran ayında konutları tamamlamayı planlıyoruz. 1 ay içerisinde beton işlemlerimiz bitecektir. Daha sonrasında da alçı sıva imalatımızı tamamlayıp temmuz, ağustos ayları arasında konutlarımızı hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz” dedi.



