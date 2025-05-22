Atıl bisikletler tandem bisiklete dönüştürülerek geri dönüşüme kazandırılıyor

Dilara Doğan da tandem bisikletlerin şehir için güzel bir avantaj olduğunu anlatarak, "Yakın zamanda görme engelli vatandaşlarımız kullanmıştı. Onların deneyimi için de güzel. Ayrıca arkadaşımızla çok farklı bir deneyim yaşadık. Atıl durumdaki bisikletlerden yapılan bu bisikletler tasarruf açısından güzel olmuş." ifadelerini kullandı.