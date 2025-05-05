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Avcılar'da 7 katlı binanın çatısındaki beton parçalar düştü

Avcılar'da 7 katlı binanın çatısındaki beton parçalar düştü

15:265/05/2025, Pazartesi
DHA
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İstanbul Avcılar'da 7 katlı binanın çatısından kopan beton parçalar, sitenin bahçesine düştü. İtfaiye ekipleri düşme ihtimali olan diğer parçaları çatıdan alırken 45 yıllık binanın Şehircilik ve İmar Müdürlüğü ekiplerince inceleneceği öğrenildi.

Avcılar'daki olay, dün saat 16.00 sıralarında Denizköşkler Mahallesi'ndeki meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, sitede bulunan 7 katlı binanın çatısından kopan beton parçaları bahçeye düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken sitede oturanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, merdiven aracı yardımıyla ulaştıkları çatıdaki tehlikeli saçak parçalarını temizlerken binadaki riskin tespit edilmesi için Şehircilik ve İmar Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Sitedeki başka bir binada oturan Bayram Türbeş, “Büyük bir gürültü duyduk. Komşularımızı uyardık, itfaiyeye haber verdik. Binanın bu bölümü çürümüş" dedi.

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