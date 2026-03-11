Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
AVM'de korkunç olay: Yemek katından beton zemine düşen 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti

AVM'de korkunç olay: Yemek katından beton zemine düşen 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti

11:5811/03/2026, Çarşamba
DHA
Sonraki haber

Bursa'da bir alışveriş merkezinin (AVM) 4'üncü katından düşen Doğukan Dikbıyık (22), hayatını kaybetti. Doğukan Dikbıyık'ın cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Osmangazi ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi.


AVM'nin 4'üncü katındaki yemek katına çıkan Doğukan Dikbıyık, 15 metre yükseklikten beton zemine düştü.



Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Dikbıyık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Doğukan Dikbıyık'ın cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Olaya ilişkin inceleme devam ediyor...

Doğukan Dikbıyık

#AVM
#dehşet
#ölüm
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SGK Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi 2026! Ramazan Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak, bu hafta yatar mı? 4A, 4B, 4C'li...