Ayarı ve gramajı düşük: 12 milyon TL'lik altını piyasaya süren çeteye operasyon

Operasyon için harekete geçen ekipler, 14 Mayıs'ta belirlenen ev ve üretim yapılan depolara baskın yaptı. Şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerde piyasa değeri 12 milyon 254 bin lira olan sahte 1125 çeyrek, 98 yarım, 127 tam altın ele geçirildi.