Babalar Günü'nden bir gün önce korkunç cinayet: Oğlunu öldürüp yan koltukta bekledi

'YETER ARTIK SENİ ÖLDÜRECEĞİM'





Emekli Mustafa Kök ile akaryakıt istasyonunda çalışan oğlu İsmail Kök'ün olaydan önce Pınargözü Mahallesi'ndeki bir restoranda yemek yiyip alkol aldığı, İsmail Kök'ün kullandığı araçla Haspınar Mahallesi'ne doğru yola çıktıkları öğrenildi. Mahalleye yakın bir yerde durdukları sırada Mustafa Kök'ün "Biraz uyuyayım" deyip yattığı, uyandıktan sonra da oğlu ile arasında tartışma çıktığı belirtildi.





Köye gelmemesi konusunda sürekli ikazda bulunulan İsmail Kök'ün her seferinde köye gelip anne ve babasına hakaret ettiği, bu nedenle babasıyla aralarında tartışma çıktığı kaydedildi. Tartışmanın ardından Mustafa Kök'ün, "Yeter artık seni öldüreceğim" diyerek belinden çıkardığı tabanca ile oğluna ateş ettiği öğrenildi.