Ünver, "Afet işlerinden belirli süreler önce, geçmiş yıllarda dayanarak 9'ar ay, 10 ay arayla bize kağıtlar geldi. Biz bu arada bazı araştırmalar yaptık. Belediyeye gittik. Bina ile ilgili ne yapabiliriz? Güçlendirebilir miyiz? Fakat güçlendirmenin mantıklı olmayacağını binanın uygun olmayacağı söylendi. Zorunlu olarak kentsel dönüşüme gitmemiz icap ettiği söylendi. Fakat biz bu tabanda herhangi bir yapıcı bir firmaya ulaşamadığımız için, maliklerin hepsiyle de aynı ağız birliği olamadığımız için; belediyenin bunu bizi zorlayarak bu şekilde gelip bu firma yapacak, böyle bir şartları var, yarı yarıya kampanyası var veya ona uygun pozisyonlara getirmesini istiyoruz. Ayın 31'inde doğal gaz kesilecek. Sonra ilerleyen takipte elektrik, su kesilecek. Burada 62 tane aile var demek, bu 62 aile de nereye gidecek? Nereye çıkacak? Şu zamanda kiralık ev bulmak, kiraya çıkmak hepsi bir maliyet insanlar için. Böyle bir yardım istiyoruz. Şimdi zaten en büyük korkularımızdan biri o. Binanın yapıldığı tarihten beri altta bir kaynak suyu var. O da belli bir korozyona uğradığı için bize buranın güçlendirmesinin de olmayacağı söylenildi. O yüzden zaten binanın da bir ekonomik ömrü dolmuştur. Demek ki bunu bizim bir şekilde bütün hepimizin taşın altına elimizi koyup yapmamız gerekir. Binadan korkuyoruz. Belli çatlaklar var. Belli görüntüler alındı. Belli mühendisler geldi. Sonrasında bunu bekleyip zaten günümüzde aşağı yukarı 2 ayda, 3 ayda bir sarsıntı yaşanıyor. Bu binada insanlar zaten korku içinde yaşıyor" dedi.







