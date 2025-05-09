Hava sıcaklığı 7 ila 8 derece düşecek





Yağışlı sistemle beraber sıcaklıkta 7 ila 8 derecelik düşüş beklendiğini söyleyen Çelik, "Şu anda mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden sıcaklık cumartesi günü kuzeybatıda, pazar günü ise ülke genelinde hızla azalarak mevsim normalleri civarı ya da yer yer 1 ila 2 derece altına inecek." dedi.





Çelik, bugün havanın çoğunlukla parçalı bulutlu geçeceğini ve iç kesimlerde kısa süreli yerel yağışlar görülebileceğini dile getirerek, "Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren Marmara'da bölge genelinde gök gürültülü yağışlar göreceğiz. Bu yağışlar yer yer kuvvetli olabilir. Öğle saatlerine doğru ise İç Anadolu'nun kuzey ve Batı Karadeniz'de gök gürültülü yağış geçişleri göreceğiz." diye konuştu.