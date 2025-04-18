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Bankacı kılık değiştirdi kuyumcu soymaya kalkıştı: 'Refah içinde olmaları sinirime dokundu'

Bankacı kılık değiştirdi kuyumcu soymaya kalkıştı: 'Refah içinde olmaları sinirime dokundu'

14:0518/04/2025, Cuma
DHA
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<p>Kayseri'de N.Ç. isimli banka çalışanı, kılık değiştirip kuyumcuyu soymaya çalıştı.</p>
Kayseri'de N.Ç. isimli banka çalışanı, kılık değiştirip kuyumcuyu soymaya çalıştı.

Kayseri'de bir banka çalışanı, kılık değiştirip kuyumcu soymaya kalkıştı. Olayın ardından gözaltına alınan N.Ç. isimli şüpheli, iş yerinde mobinge maruz bırakılıp, istifaya zorlandığını belirterek, "Ben zorluk içindeyken, onların refah içinde olması sinirime dokundu. Olayı anlık kurguladım" dedi.

Olay, 13 Mart günü Melikgazi ilçesindeki Kazancılar Çarşısı’nda bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Banka çalışanı N.Ç., tanınmamak için gözlük ve başörtüsü takıp M.O.'ya ait kuyumcu dükkanına geldi.

BİBER GAZI VE TAŞLA SALDIRDI

Çeşitli tutarda altın almak istediğini söyleyen N.Ç., kendisini bilgilendiren iş yeri sahibi M.O.’ya yanında getirdiği biber gazı ve taşla saldırdı.


M.O. ile şüpheli arasındaki arbedeyi duyan komşu esnafın ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. N.Ç. gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.


İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Tutuklanan N.Ç.'nin ifadesi ortaya çıktı. Çalıştığı iş yerinde mobbinge maruz bırakıldığını ve sıkıntıları olduğunu öne süren N.Ç., istifaya zorlandığını belirterek, "İstifaya zorlandım. Kripto para yatırımı yapmaya çalıştım ama mağduriyet yaşayıp, dolandırıldım. Borç batağına girince psikolojim bozuldu" dedi.

Çarşıda gezdiği sırada kuyumcuları gördüğünü söyleyen kadın, "Ben bu kadar zorluk içinde olup, onların refah içinde olması sinirime dokundu. Olayı anlık kurgulayıp, rastgele bir kuyumcuya girdim" ifadelerini kullandı.

"AMACIM ÇALMAK OLSAYDI, HEPSİ ÖNÜMDEYDİ"

Amacının altınları çalmak olmadığını savunan şüpheli, "Amacım altınları çalmak olsaydı altınların hepsi önümdeydi. Etkisiz hale getirdikten sonra bunu yapardım ama yapmadım. İş yerine bir zarar vermedim. Yapmış olduğum eylemden dolayı çok pişmanım" ifadelerini kullandı.

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