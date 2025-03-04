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Belgrad Ormanı'nda kaybolduğu düşünülen Ece Gürel'in eşyaları bulundu

Belgrad Ormanı'nda kaybolduğu düşünülen Ece Gürel'in eşyaları bulundu

15:434/03/2025, Salı
DHA
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İstanbul'da arkadaşına Belgrad Ormanı'na gittiğini söyledikten sonra kendisinden haber alınamayan Ece Gürel (36) için, Belgrad Ormanı'nda başlatılan arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Sabah saatlerinde gölete gelen dalgıçlar suda arama yaptı. Kadının eşi Sezer Gürel de çalışmaları izliyor.

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden pazar günü öğle saatlerinde ayrıldıktan sonra arkadaşına Belgrad Ormanı'na gittiğine dair mesaj gönderen Ece Gürel'den bir daha haber alınamadı. 

Peyzaj mimarı olduğu öğrenilen Gürel için, arkadaşının ihbarı üzerine AFAD, AKUT başta olmak üzere çok sayıda arama ve kurtarma ekibi dün Belgrad Ormanı'nda arama kurtarma çalışması başlattı. 

Polise Ece Gürel hakkında kayıp başvurusunda bulunan ailesi de arama çalışmalarını takip etmek için bölgeye geldi. Ekipler hassas burunlu köpeklerle arama çalışmalarını sürdürüyor.

GÖLETTE ARAMA YAPILIYOR


Arama çalışmalarına sabah saatlerinden itibaren İBB'ye bağlı Sualtı Arama ve Kurtarma ekibi de katıldı. Gölete gelen ekip yüzeyde arama yaptıktan sonra dalış yaparak dip taraması da yaptı. Bölgede bulunan Gürel'in eşi Sezer Gürel de çalışmaları izledi.

TELEFONU, ÇANTASI VE MONTU BULUNDU


Aramalar sırasında ormanda Ece Gürel'e ait oduğu düşünülen çanta, mont ve cep telefonu bulundu.

Bulunan eşyalar polis ekipleri tarafından delil torbalarına konularak incelenmek üzere götürüldü. Bölgeye getirilen drone ile Ece Gürel'i arama çalışmaları havadan da devam ediyor. 

#İstanbul
#Belgrad Ormanı
#Ece Gürel

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