Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya'ya! Binlerce vatandaş Filistin için haykırdı: Mavi Marmara şehitleri unutulmadı

“MAVİ MARMARA NESİLLER YETİŞTİRDİ”





İHH Yönetim Kurulu Üyesi ve Genç İHH Başkanı Muhammet Cihat Çelik ise, “Mavi Marmara'da 10 şehit verdik. İsrail o dönem zannetti ki 'Böyle bir şey yaparsam korkarlar, bir daha böyle bir şeye cesaret edemezler' Ancak beklediği gibi olmadı. 14 senedir ne şehitlerimizi, ne Filistin davasını, ne Gazze'yi unuttuk, ne de mücadeleyi bıraktık. Mavi Marmara bir uyanış, diriliş, direniş oldu. Mavi Marmara bir nesil yetiştirdi ve işte şimdi o nesillerle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.