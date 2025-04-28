Beylikdüzü'nde Bakırcılar Sanayi Camii'nin eskiyen minaresi kontrollü olarak yıkıldı

Yıkım çalışmalarını yapan firma yetkilisi Hüseyin Kılıç, yıkım süreci ile ilgili olarak, "Depremden önce yıkım kararı vardı ancak depremde de hasar aldığından dolayı çatlaklar oluştuğundan dolayı artçı bir depremde hasar oluşmasın diye minareyi aşağıya indirme kararı aldık. Sıvalarda çatlaması ve alt kısımlarda çatlaklar vardı. O yüzden vinçle keserek aldık. Pazartesi'den sonra ibadete açılacak cami" dedi.