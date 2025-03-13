Bloomberg'den çarpıcı Türkiye analizi: Avrupa Birliği'nin neden muhtaç olduğunu bir bir sıraladı

Türkiye NATO'nun kilit unsuru

Bu hamlelerin, ABD’nin Avrupa’ya olan bağlılığını yeniden şekillendirdiği bir dönemde Türkiye’nin daha güçlü bir arabulucu ve NATO’nun kilit bir unsuru olarak öne çıkması olduğu kaydedilen haberde, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da yeniden kendine güvenini yansıttığı belirtildi.