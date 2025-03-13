Bloomberg'den çarpıcı Türkiye analizi: Avrupa Birliği'nin neden muhtaç olduğunu bir bir sıraladı

ABD merkezli Bloomberg, Vaşington ile ilişkileri bozulmaya başlayan Avrupa'nın Türkiye'den güvenlik talep ettiğini ve Trump yönetimindeki ABD'ye olan bağımlılıklarını azaltmanın yollarını aradığını yazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne (AB) üye yapmak istediği kaydedilen haberde, Erdoğan'ın Osmanlı'nın çöküşünden bu yana Türkiye'nin askeri ve diplomatik nüfuzunu genişlettiği ifade edildi.
Bloomberg, "Erdoğan, ABD Geri Çekilirken Türkiye’nin NATO Gücünü Kullanmak İstiyor" başlıklı bir haber yayınladı.
Avrupa ABD'den kurtulmaya çalışıyor
Habere göre Türkiye, Avrupa ile daha yakın iş birliği karşılığında güvenlik talep ederken, Avrupa ise Trump’ın Amerika’sına olan bağımlılığı azaltmanın yollarını arıyor.
Erdoğan BMGK'de İslam ülkesi istiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta yabancı büyükelçilere hitap ettiği Ankara’daki iftar programında ne istediği konusunda net olduğunu belirten Bloomberg, Erdoğan'ın "Bir İslam ülkesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) kalıcı koltuk sahibi olması ve Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği." istediğini kaydetti.
Türkiye NATO'nun kilit unsuru
Bu hamlelerin, ABD’nin Avrupa’ya olan bağlılığını yeniden şekillendirdiği bir dönemde Türkiye’nin daha güçlü bir arabulucu ve NATO’nun kilit bir unsuru olarak öne çıkması olduğu kaydedilen haberde, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da yeniden kendine güvenini yansıttığı belirtildi.
Osmanlı'dan bu yana...
Bloomberg, haberde "Türk lider, Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşünden bu yana görülmemiş bir şekilde, Afrika’dan Orta Doğu’ya uzanan askeri ve diplomatik nüfuzunu genişletti." ifadelerini kullandı.
Türk askeri Ukrayna'ya gidebilir
Avrupa'nın Washington’a olan bağımlılığını azaltmanın yollarını aradığı ifade edilen haberde, Erdoğan'ın Avrupa Birliği (AB) ile daha yakın savunma ve ekonomik iş birliği istediği vurgulandı. Ayrıca bu iş birliği kapsamında Türk askerinin gelecekte Ukrayna’daki barışı koruma misyonuna katılabileceği öne sürüldü.
Erdoğan yönetimindeki Müslüman kimliği
Haberin devamında ise şu ifadeler kullanıldı: "Türkiye, doğu ile batı arasında köprü kuran geleneksel rolünü, NATO üyeliği ve Erdoğan yönetimindeki Müslüman kimliği sayesinde pekiştirerek Avrupa ile Orta Doğu’nun kesişim noktasında her iki tarafa da hitap edebilen bir konum elde etti.
Türkiye kritik bir tampon görevi görüyor
Türkiye, deniz ticareti ve enerji sevkiyatında önemli rotaları kontrol ediyor ve Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden uluslararası pazarlara ulaştırılmasına yönelik anlaşmanın sağlanmasında kilit bir rol oynadı. Ayrıca, Avrupa’ya yönelen mülteci akışını durdurmada kritik bir tampon görevi görüyor.
En güçlü kozu 'Savunma Sanayii'
Ancak şu anda Türkiye’nin en güçlü kozu savunma kapasitesi. Donald Trump, Ukrayna’ya yapılan yardımı kesip Avrupa’ya ABD’ye güvenmemesi gerektiğini söylediğinden beri, Avrupa ülkeleri hızla silahlanmaya çalışıyor.
İncirlik ve NATO balistik füzeleri Türkiye'de yer alıyor
Türkiye, ABD’den sonra NATO’daki en büyük F-16 filosuna sahip. İncirlik Hava Üssü’nü barındırıyor; burası, DEAŞ’a karşı operasyonlarda kullanıldı ve Kürecik’te Avrupa’nın NATO balistik füze savunmasının kritik bir parçası olan erken uyarı radarına ev sahipliği yapıyor.
SİHA'lar, gemiler, tanklar ve uçaklar...
Türkiye ayrıca önemli bir savunma sanayii geliştirdi. Savaş gemileri, insansız hava araçları ve zırhlı araçlar ihracatında büyüyen bir aktör haline geldi. Aynı zamanda balistik füzeler, ana muharebe tankları ve savaş uçakları geliştiriyor.
Erdoğan Türkiye'yi bağımsız bir güç yaptı
2003 yılında iktidara geldiğinden bu yana Erdoğan, eski müttefikleri rahatsız etse bile Türkiye’yi bağımsız hareket edebilen ve yeni dostlar edinebilen bir güç olarak yeniden şekillendirdi.
Gazze, Somali ve Ukrayna'da arabulucu oldu
Son yirmi yılda Çin, Rusya ve İran ile yakınlaşan Türkiye, dünya genelinde neredeyse 100 yeni diplomatik misyon açtı. Aynı zamanda Gazze, Somali ve Ukrayna’daki çatışmalarda arabulucu rolü üstlendi."