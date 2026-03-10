Bölgede yaşayanların korkulu rüyası: Son yılların en yüksek sayısına ulaştı

"Çevre ilçelerde obruk oluşumunu bekliyoruz"





Obruk oluşumunun süreceğine dikkat çeken Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Şükrü Arslan, "2025 yılında değerlendirdiğimizde 20’ye yakın obruk oluştuğu tespit edildi. Ağırlıklı olarak yine Karapınar yöresi, en fazla obruk oluşan yer olarak gözlemliyoruz. Bunun yanı sıra çevre ilçelerde Çumra, Karatay’da da obruk oluşumlarını gözlemledik. Bu ne yazık ki litolojik olarak bu bölgeler çok yatkın bölgeler ve ilerleyen dönemlerde de yine ağırlıklı olarak Karapınar olmak üzere çevre ilçelerde de obruk oluşumunu bekliyoruz" dedi.