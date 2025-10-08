Yeni Şafak
Bolu'da durdurulan otomobilde 7 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Bolu'da durdurulan otomobilde 7 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

22:378/10/2025, Çarşamba
AA
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada dingil kısmına gizlenmiş halde 7 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu yakalandı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde uygulama yapan Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.



Narkotik köpeği ile yapılan aramada, aracın iç bölümlerinde gizlenmiş uyuşturucu madde olduğu belirlendi.



Sanayi sitesine götürülen otomobilde yapılan detaylı aramada, dingilin içine paketler halinde gizlenmiş şekilde 7 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.



İran uyruklu otomobil sürücüsü P.S.A, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.



#Bolu
#Uyuşturucu
#Operasyon
