Boşanma aşamasındaki eşinin ailesini kurşun yağmuruna tuttu

Adana'da boşanma aşamasındaki eşi ile tartışan ve ailesine tabanca ile ateş açan İhsan Tolan, kayınbiraderi Fuat Erkaşkan'ı öldürdü, kayınvalidesi Bakiye Erkaşkan, kayınpederi Vakkas Erkaşkan ile komşuları Halil Vanlı'yı yaraladı.

1 /6 Olay, öğle saatlerinde Seyhan ilçesi Demetevler Mahallesi 53014 Sokak'ta meydana geldi.

2 /6 İhsan Tolan, akrabası S.T. ile birlikte boşanma aşamasında olduğu eşi, 2 çocuk annesi Emine Tolan'ın bulunduğu kayınpederi Vakkas Erkaşkan'nın evine gitti.

3 /6 Emine Tolan çocukların evde olmadığını söyleyince ikili arasında kapı önünde tartışma çıktı.

4 /6 Tartışmanın büyümesi ile İhsan Tolan, tabanca ile eşinin ailesine rastgele ateş açtı.

5 /6 Saldırgan kaçarken, bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.