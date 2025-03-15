Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adana
Boşanma aşamasındaki eşinin ailesini kurşun yağmuruna tuttu

Boşanma aşamasındaki eşinin ailesini kurşun yağmuruna tuttu

14:1515/03/2025, Cumartesi
G: 15/03/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber

Adana'da boşanma aşamasındaki eşi ile tartışan ve ailesine tabanca ile ateş açan İhsan Tolan, kayınbiraderi Fuat Erkaşkan'ı öldürdü, kayınvalidesi Bakiye Erkaşkan, kayınpederi Vakkas Erkaşkan ile komşuları Halil Vanlı'yı yaraladı.

Olay, öğle saatlerinde Seyhan ilçesi Demetevler Mahallesi 53014 Sokak'ta meydana geldi.

İhsan Tolan, akrabası S.T. ile birlikte boşanma aşamasında olduğu eşi, 2 çocuk annesi Emine Tolan'ın bulunduğu kayınpederi Vakkas Erkaşkan'nın evine gitti.

Emine Tolan çocukların evde olmadığını söyleyince ikili arasında kapı önünde tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi ile İhsan Tolan, tabanca ile eşinin ailesine rastgele ateş açtı.

Saldırgan kaçarken, bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

Kayınbirader Fuat Erkaşkan'ın öldüğü belirlenirken, yaralanan kayınvalide Bakiye Erkaşkan, kayınpeder Vakkas Erkaşkan ile komşuları Halil Vanlı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.


Yaralılar tedaviye alınırken, şüpheli ile yanındaki S.T. gözaltına alındı.

#Adana
#Silahlı saldırı
#Boşanma

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
FED FAİZ KARARI 2025 MART TOPLANTISI: ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı ne zaman açıklanacak?