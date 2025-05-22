Büyük zarar veriyor! Türkiye'de tekrardan hortladı: En son Yalova'da görülmüştü

Anadolu kestanesi tehlikede

Türkiye, dünya çapında kestanenin gen merkezi olarak biliniyor. Anadolu kestanesi, hem ekonomik hem de ekolojik değeri yüksek bir tür olarak öne çıkıyor. Ancak gal arısı tehdidi bu değerli türü ciddi biçimde tehdit ediyor.



