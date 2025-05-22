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Büyük zarar veriyor! Türkiye'de tekrardan hortladı: En son Yalova'da görülmüştü

Büyük zarar veriyor! Türkiye'de tekrardan hortladı: En son Yalova'da görülmüştü

15:1722/05/2025, Perşembe
DHA
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Karadeniz’de kestane ağaçlarını tehdit eden Asya kökenli kestane gal arısına karşı Samsun’da biyolojik mücadele başlatıldı. Laboratuvar ortamında üretilen ‘torymus sinensis’ böcekleri doğaya salınarak zararlının yayılması engellenmeye çalışılıyor.

Samsun’da kestane ormanları tehdit altında

Karadeniz’de kestane gal arısı alarmı verildi. Samsun’un Salıpazarı ve Ondokuzmayıs ilçelerinde tespit edilen zararlıya karşı biyolojik mücadele başlatıldı. Üretilen 'torymus sinensis' böcekleri doğaya salındı.

Asya kökenli zararlı yayılıyor

2013 yılında Türkiye’de ilk kez Yalova’da görülen kestane gal arısı, yıllar içinde Karadeniz'e kadar yayıldı. Tomurcukları hedef alan bu zararlı, kestane ağaçlarında ciddi deformasyonlara neden oluyor. Yapraklanmayı engelliyor ve verimi önemli ölçüde düşürüyor.

OMÜ ve Orman Müdürlüğü el ele verdi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi ile Samsun Orman İşletme Müdürlüğü, zararlıya karşı ortak mücadele yürütüyor. Biyolojik yöntemlerle yürütülen mücadele kapsamında laboratuvarda üretilen faydalı böcekler doğaya salınıyor.


Kestane üreticisi zor günler yaşıyor

Türkiye’nin önemli kestane üretim merkezlerinden biri olan Samsun’da 5 bin 343 hektarlık kestane ormanı risk altında. Zararlının yayılmasıyla birlikte bölgedeki üreticiler de kaygı içinde. Verim kaybının %70’e ulaşabileceği uyarısı yapıldı.

‘Torymus sinensis’ böcekleri görevde

Orman Zararlıları ve Biyolojik Mücadele Laboratuvarı’nda üretilen 3 bin 950 adet 'torymus sinensis' isimli faydalı böcek, kestane ağaçlarının gal oluşmuş dallarına tek tek bırakıldı. Bu böcekler, gal arısının larvalarını yok ederek popülasyonu kontrol altına alıyor.

Uzun vadeli mücadele hedefleniyor

Prof. Dr. Ümit Serdar, bu biyolojik mücadelenin hemen sonuç vermeyeceğini, ancak 5 ila 7 yıl içerisinde gal arısının etkisinin büyük ölçüde ortadan kaldırılacağını belirtti. Sabırlı ve sistematik bir çalışma yürütüldüğünün altı çizildi.

Anadolu kestanesi tehlikede

Türkiye, dünya çapında kestanenin gen merkezi olarak biliniyor. Anadolu kestanesi, hem ekonomik hem de ekolojik değeri yüksek bir tür olarak öne çıkıyor. Ancak gal arısı tehdidi bu değerli türü ciddi biçimde tehdit ediyor.


Türkiye üretiminin yüzde 10’u risk altında

Ülkede yıllık yaklaşık 70-75 bin ton arasında kestane üretimi gerçekleşiyor. Ancak gal arısının yayılması, bu üretimin en az yüzde 10’unu tehdit ediyor. Karadeniz’deki ormanların zarar görmesi, hem iç piyasayı hem de ihracatı etkileyebilir.

Yeni üretim döngüsü başladı

Salınan böceklerin yıl sonunda oluşturacağı larvalar tekrar toplanacak. OMÜ araştırmacıları, bu larvaları laboratuvarda yeniden değerlendirerek yeni 'torymus sinensis' üretimi gerçekleştirecek. Böylece mücadele döngüsel olarak sürdürülecek.

Uzmanlar uyardı: Erken müdahale şart

Uzmanlar, kestane gal arısının yayılma hızına dikkat çekerek erken mücadelenin önemine vurgu yaptı. Gerekli önlemlerin alınmaması halinde, Karadeniz'deki kestane ormanlarının ciddi zarar göreceği uyarısı yapıldı.

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