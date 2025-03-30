Camiler bayram namazı için doldu: Müslümanlar omuz omuza saf tuttu

Türkiye'nin dört bir yanındaki camilerde bayram namazı eda edildi. Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nda omuz omuza saf tuttu. İşte Türkiye'den bayram namazı manzaraları...
1/26
İstanbul
2/26
Kocaeli
3/26
Erzincan
4/26
Bursa
5/26
Ankara
6/26
Kırıkkale
7/26
Kayseri
8/26
Kütahya
9/26
Mardin
10/26
Zonguldak
11/26
Samsun
12/26
Şanlıurfa
13/26
Edirne
14/26
Çanakkale
15/26
Kırşehir
16/26
Mardin
17/26
Sakarya
18/26
Mersin
19/26
Hatay
20/26
Ordu
21/26
Elazığ
22/26
Kilis
23/26
Düzce
24/26
Adıyaman
25/26
Niğde
26/26
Adana
#Ramazan Bayramı
#Bayram Namazı
#İstanbul
#Ankara