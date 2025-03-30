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Camiler bayram namazı için doldu: Müslümanlar omuz omuza saf tuttu

Camiler bayram namazı için doldu: Müslümanlar omuz omuza saf tuttu

11:4030/03/2025, Pazar
AA
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Türkiye'nin dört bir yanındaki camilerde bayram namazı eda edildi. Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nda omuz omuza saf tuttu. İşte Türkiye'den bayram namazı manzaraları...

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