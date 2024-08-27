Çanakkale Savaşları'ndan kalma 109 yıllık top mevzileri gün yüzüne çıkarıldı

"Çanakkale bu milletin ortak paydası ve ortak değeridir. İşte hemen arkamızda görmüş olduğumuz top mevzilerinde de ecdadın ayak izleri var. Top mermilerinin üzerinde, top arabalarının üzerinde o büyük kahramanların parmak izleri var. Ve savaşın ne kadar büyük olduğunu da buradan daha iyi görebiliyoruz. İşte Mehmetçik, o kahraman Mehmetçik, Çanakkale Boğazı'nı işte bu toplarla geçilmez yaptı” dedi.