Çatırdama sesleri paniğe sebep oldu: 2 katlı bina tahliye edildi

"AFAD gelip inceleme yapacak, bekliyoruz"





Binada ofisi bulunan Ali Yıldırım, "Sabah saatlerinde binanın altından bir ses gelmiş, pasajdaki esnaflar duymuş ve yetkililere haber vermişler. Bunun üzerine bina boşaltıldı. Emniyetten arkadaşlar geldi, binayı boşaltarak, çevresinde güvenlik önlemleri aldı. AFAD’a bilgi verilmiş, gelip inceleme yapacak ve binanın akıbeti belli olacak. Binada dışarıdan biz bir şey göremiyoruz ama pasajda bir dükkanın camları çatlamış. Belediye ekipleri de gelerek önden bir incelemede bulundu. Şu anda AFAD bekleniyor. Onların gelip incelemesini tamamlamasından sonra ne olacağını göreceğiz. Bizim de ofisimiz bu binada, merakla bekliyoruz" dedi.