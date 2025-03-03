Cepte yeni dönem

Telefon operatörlerine GSM hattı açtırırken aranan şartlar değişiyor. Artık çipli kimlik kartı olmayan vatandaşlar yeni hat açtıramayacak, mevcut kartını yenileyemeyecek. GSM hattını bir başkasının kullanımına veren kişiye 5 bin lira idari para cezası kesilecek. Yabancıların GSM hattı aboneliği için de fotoğraf, yüz tanıma veya parmak izi doğrulama şartı aranacak.