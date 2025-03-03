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Cepte yeni dönem

04:003/03/2025, Pazartesi
G: 3/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 3 Mart 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 3 Mart 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Irak petrolünü dünyaya ulaştırabiliriz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak petrolünün Türkiye üzerinden dünya pazarına ulaşabileceğini belirtti. Bu operasyon için 650 kilometrelik Silopi-Ceyhan boru hattının kullanılmasını istediklerini söyleyen Bayraktar, iki boru hattının kullanıma hazır olduğu mesajının, Irak cephesiyle görüşmelerde ilgili taraflara bildirildiğini dile getirdi.

Cepte yeni dönem

Telefon operatörlerine GSM hattı açtırırken aranan şartlar değişiyor. Artık çipli kimlik kartı olmayan vatandaşlar yeni hat açtıramayacak, mevcut kartını yenileyemeyecek. GSM hattını bir başkasının kullanımına veren kişiye 5 bin lira idari para cezası kesilecek. Yabancıların GSM hattı aboneliği için de fotoğraf, yüz tanıma veya parmak izi doğrulama şartı aranacak.

Cimbom cepten yedi

Süper Lig'in namağlup lideri Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında takıldı... Gol düellosunda perdeyi Osimhen (penaltı) açarken, ev sahibi ekip Ben Ouanes ve Brekalo ile öne geçti. Sanchez ve Osimhen ile 3-2'yi bulan sarı-kırmızılılar, Hajradinovic'in penaltı golüne engel olamadı. Aslan'ın son 2 haftadaki puan kaybı 4 oldu.

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