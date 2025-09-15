Cezaevinden izinli çıkıp alkollü halde çocuklarıyla trafiğe çıktı, yakalanınca polise beddua yağdırdı

Cezaevinden izinli çıktığını ve iki duble içtiğini ifade eden sürücü, "Cezaevinden izinli çıktım, çoluğum çocuğum var. İki duble içtim. Komiserim ne olur cezaevinden izinli çıktım ve iki duble içtim. Yalvarıyorum komiserim. Çoluğum çocuğum var, Allah’ınızı severseniz ne olur şu çocukların yüzü suyu hürmetine. Yemin ederim çocuk hasta diye çıktım. Sizin de çocuğunuz var. Komiserim Yeşilova’dan buraya kadar geldim. Şimdi üfledim iyi oldu mu komiserim? Sizin çoluğunuz çocuğunuz yok mu? Biraz idare edin. Devlet memurusunuz, bizim sayemizde" dedi.