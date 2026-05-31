CHP'deki FETÖ ve rüşvetçiler için özür dilerim

CHP'de bölünmenin fotoğrafı

CHP’de mahkeme kararının ardından ortaya çıkan çift başlılık, partililerin bir kısmının Genel Merkez’de, diğer kısmının ise il başkanlığında toplanmasıyla görünür oldu. Göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkez önünde yaptığı konuşmada geçmişte CHP içine sızan FETÖ ajanlarını fark edemediğini belirterek partililerden özür diledi. CHP Ankara İl Başkanlığı önünde açıklamalarda bulunan Özgür Özel de kurultay çağrısını yineledi, ardından partililerle birlikte Anıtkabir’e yürüdü.