CHP'deki FETÖ ve rüşvetçiler için özür dilerim

Yeni Şafak Gazetesi'nin 31 Mayıs 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 31 Mayıs 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
İstasyona kilit yerine yüksek teminat
Sahte fatura soruşturması nedeniyle akaryakıt istasyonlarının faaliyetlerinin durdurulması uygulaması sona eriyor. Anayasa Mahkemesi kararına uyum amacıyla hazırlanan yeni yasal değişiklikle, tesislerin üçüncü kişilere devri engellenmeye devam ederken yüksek riskli işletmelerden alınan teminat tutarları artırılacak.
CHP'de bölünmenin fotoğrafı
CHP’de mahkeme kararının ardından ortaya çıkan çift başlılık, partililerin bir kısmının Genel Merkez’de, diğer kısmının ise il başkanlığında toplanmasıyla görünür oldu. Göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkez önünde yaptığı konuşmada geçmişte CHP içine sızan FETÖ ajanlarını fark edemediğini belirterek partililerden özür diledi. CHP Ankara İl Başkanlığı önünde açıklamalarda bulunan Özgür Özel de kurultay çağrısını yineledi, ardından partililerle birlikte Anıtkabir’e yürüdü.
Trabzon'da köklü değişim
Ziraat Türkiye Kupası ile 2025-2026 sezonunu tamamlayan Trabzonspor’da gözler yeni sezon yapılanmasına çevrildi. Teknik direktör Fatih Tekke’nin hazırladığı rapor doğrultusunda hareket edecek bordo-mavili yönetim belirlenen mevkiler doğrultusunda transfer çalışmalarını hızlandırarak kadroda değişikliklere gidecek.