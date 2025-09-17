Yeni Şafak
Çocuklara içireceklerdi: Son tüketim tarihi geçmiş 500 litre süt ele geçirildi

17:3017/09/2025, среда
G: 17/09/2025, среда
IHA
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde, zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimler kapsamında 500 litre süt ürününe imha edilmek üzere el konuldu.

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde bir binanın altındaki dükkanda ruhsatsız şekilde süt ürünleri üretimi yapan bir imalathaneye baskın yapan ekipler, burada piyasaya sürülmek üzere işleme alınmış peynir, yoğurt ve süt tespit etti.


Sağlıksız ve hijyen şartlarından uzak ortamda bulunan 500 litre süt ürününe imha edilmek üzere el konuldu. Ruhsatsız olduğu belirlenen imalathane sorumluları hakkında cezai işlem uygulanarak işyeri mühürlendi.


Bölgedeki okul kantinleri, marketler, bakkallar, kırınlar, lokantalar, dönerci ve köftecilerde de denetimlerde bulunan ekipler, bir markette son tüketim tarihi geçmiş üründen dolayı da cezai işlem uygulayarak, söz konusu ürünlere de imha edilmek üzere el koydu.


Gıda imalat ve satış işiyle uğraşan ve basit eksiklikler tespit edilen esnafa tebligatta bulunan Eyyübiye Belediyesi Zabıta personeli, eksikliklerin giderilmesi için süre verdi ve tekrarı halinde cezai işlem uygulanacağını bildirdi.

#Şanlurfa
#Eyyübiye
#süt
